男子ハーフパイプ決勝技を決める戸塚優斗＝リビーニョ（共同）13日のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が95.00点で優勝し、日本勢で2大会連続となる金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）が92.00点で銅メダルに輝いた。平野流佳（INPEX）は91.00点で4位。前回覇者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は86.50点の7位で、4大会連続のメダルはならなかった。ジェームズ（オーストラリア）が93.50点