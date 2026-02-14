「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−０長崎」（１３日、ノエビアスタジアム神戸）神戸が２−０で長崎を下し、勝ち点３を獲得して同５とした。前半にＤＦ酒井高徳（３４）とＭＦ佐々木大樹（２６）のゴールで２得点した。Ｊ１復帰の長崎は２連敗。ＤＦ酒井が豪快な先制ゴールで魅せた。神戸サポーターの歓喜でスタジアムが地鳴りのように揺れる。スキッベ監督と熱い抱擁を交わし、ぐっと拳を握った。前半２５分。左コー