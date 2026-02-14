宮粼入り即「サシ飯」で牧原大成を誘ったダルビッシュ有(C)Getty Images侍ジャパンの宮崎強化合宿のキャンプインを翌日に控えた2月13日、パドレスのダルビッシュ有がチャーター機で宮崎空港に降り立った。昨年10月に受けた自身2度目の右肘トミー・ジョン手術の影響で現在はリハビリ中。今大会は選手ではなく、アドバイザーとして参加する。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショッ