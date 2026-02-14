涙ながらに金メダルを掴んだチェ・ガオン(C)Getty Images現地時間2月12日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、韓国のチェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。1本目、2本目と連続して試技に失敗し、後がなくなった3本目で圧巻のフルメーク。この日唯一の90点超えを記録して頂点に立った。 【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！一躍時の人となった