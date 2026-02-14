フランス人ペアが金メダルに輝いたアイスダンスのジャッジが波紋を呼んでいる(C)Getty Images金メダルの行方を左右した採点結果が物議を醸している。現地時間2月11日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートアイスダンス・フリーダンスが行われ、ロランス・フルニエ・ボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が、合計225.82点をマークして金メダルを獲得した。 【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝