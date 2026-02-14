東京メインはクイーンC。桜花賞への重要なステップレースで、毎年、素質馬が集結するが、AIのジャッジは「今年は1強」。ギャラボーグを指数93、2番手ドリームコアに13ポイント差をつける抜けた数値でトップ評価とした。未勝利Vから挑んだG1阪神JFで2着。中団追走から上がり最速となる3F34秒3の末脚で、直線鋭く追い上げた。未勝利Vの2着マテンロウゲイルが京成杯でも2着、新馬戦（2着）の勝ち馬オルネーロがクロッカスS快勝と