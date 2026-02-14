神奈川県警本部車両の速度違反を摘発する際に虚偽の書類を作成したなどとして、神奈川県警が虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、県警第2交通機動隊に所属する巡査部長ら複数人を近く書類送検することが13日、捜査関係者への取材で分かった。2022年以降で2600件超に関与したとされる。県警は巡査部長らを処分する方針。捜査関係者によると、取り締まりの際は、違反車両と一定の距離を保って追跡しながら速度を計測する。巡査部