香取慎吾（49）が13日、都内でミラノ・コルティナパラリンピックの「応援のチカラプロジェクト」アート贈呈式に出席し、同大会出場予定の車いすカーリングの中島洋治（61）、パラスノーボードクロスの岡本圭司（43）へエールを送った。贈呈したのは都立墨東特別支援学校の児童・生徒らが描いた絵を、香取が切り取って放射状に並べた作品。タイトルは「応援パラ火」で「絵にスパークするような力強さを感じた。応援の花火が輝き