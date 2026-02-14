「プロレス・スターダム」（１３日、後楽園ホール）プロレス再デビューを果たしたフワちゃんが自力での初勝利を挙げた。タッグマッチで師匠・葉月と組み、シャイニングウィザードで金屋あんねから３カウントを奪い、フォール勝ち。リング上で歓喜のハグを行い、バックステージでも「人生に一度の初勝利。うれしい」と、スマホを取り出して自撮りを連射した。「プロレスラーになってどうしてもほしいのが勝利だった。本当にう