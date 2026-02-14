◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）が、２回目に９５・００点に記録して、金メダルを獲得した。スコット・ジェームズ（豪州）が９３・５点で銀メダル、１９歳の山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）は９２・００点で銅メダルを獲得した。決勝３回目の試技中に異例のハプニングが発生した。最終滑走のジェームズの試技中、コース上か