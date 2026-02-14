巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）が、１４日のライブＢＰで来日初の実戦形式に臨むことが１３日、決まった。メジャー通算４７本塁打で「ポスト岡本」の期待がかかる右の大砲がベールを脱ぐ。高揚感を胸に、沖縄の地に降り立った。宮崎キャンプのフリー打撃では連日、特大のサク越えを連発。順調な調整ぶりとメジャー級のパワーを見せつけた。２次キャンプ初日の“デビュー”へ「まずはしっかりタイミングを取