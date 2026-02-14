マーリンズが１３日（日本時間１４日）、今季の開幕戦（米時間３月２７日ロッキーズ戦）の先発投手にサンディ・アルカンタラ投手（２９）を指名したと発表した。球団最多の６度目の栄誉となった。２９歳の右腕２０２２年にサイ・ヤング賞を受賞も２０２３年にトミー・ジョン手術を受け２４年は全休。復帰した昨季は１１勝１２敗、防御率５・３６。ただし、前半戦の４勝９敗、７・２２からオールスター後の後半戦は７勝３敗、３