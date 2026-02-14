「日本ハム春季キャンプ」（１３日、名護）日本ハムのドラフト１位・大川慈英投手（２２）＝明大＝が実戦初登板となる１４日の紅白戦に向け、意気込みを口にした。この日は２軍国頭キャンプのブルペンで１１球を投じ、感覚を確認。「かなり順調にきているんじゃないかなと思います。やっぱり自分のスタイルを貫くところを第一に、強気に攻めていけたら」とテーマを掲げた。「ワンチャンスをつかめるように頑張りたい」と、