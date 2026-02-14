阪神・坂本誠志郎捕手（32）が、3月に控える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向けて、合同インタビューで意気込みを語った。14日からの侍ジャパン事前合宿に備え、13日にキャンプ地の宜野座で自主練習を行った後、宮崎入り。自主トレで師事してきたヤクルトの中村悠平捕手（35）とともに臨む世界の舞台で、「胴上げ捕手」になることを誓った。――改めてWBCに選出された気持ちは。「凄く光栄なことだと思い