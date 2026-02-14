阪神・才木が、14日の楽天との練習試合（宜野座）で、今春初の実戦登板を果たす。キャッチボールやランニングなどを行った右腕は、「初実戦になるので。結果がどうこうとかはなく。打者に対して投げる、その試合勘を入れられたら良い」と話した。バレンタインデーの初陣は1イニングの予定と、出番は“チョコっと”だが、実戦感覚を体に覚えさせることに意味がある。ここまではブルペンで調整を続けてきた。感覚は上々。「問題