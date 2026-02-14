阪神・佐藤輝は、森下らとともにキャンプ地の沖縄から侍ジャパンの事前合宿が行われる宮崎に移動した。午後7時前に到着した宮崎空港では「頑張ります！」と気を引き締めた。宮崎空港では約100人のファンが集結。日本代表では本職の三塁だけでなく外野での起用も見込まれる虎の大砲は、「何か聞けたらいいなと思います」と14日から2日間、合宿を訪れる予定の日米通算507本塁打の松井秀喜氏との対面を心待ちにした。