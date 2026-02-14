３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１３日、１４日から始まる宮崎合宿を前に結束を呼びかけた。阪神・石井大智投手（２８）、西武・平良海馬投手（２６）が故障で無念の代表辞退となった非常事態を受け「みんなで乗り切ろう」と話した。石井の代替選選手として、西武の隅田知一郎投手（２６）が発表された。宮崎でいよいよスタートする