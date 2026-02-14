日大三（東京）は13日、野球部を無期限の活動休止とした。女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、12日に男子部員2人が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の容疑で書類送検されていた。野球部は12日の練習を見合わせ、学校は協議の末に活動休止を決め「期限は定めていない」と回答した。公式戦は4月に春季大会が控えており、今後の動きについて学校は「さまざまな案件を考えています」とした。