俳優で歌手の香取慎吾（４９）が１３日、都内で行われた、ミラノ・コルティナパラ五輪出場選手を応援するイベント「“応援のチカラ”プロジェクト」メッセージ・アート贈呈式に出席した。都立墨東特別支援学校の子どもが作成した絵をもとに自身がデザインしたアートを、車いすカーリングの中島洋治選手とスノーボードの岡本圭司選手に贈呈。「スパークした思いをひとつにして作った。応援の花火で輝きを増してほしい」と願って