きょう14日のバレンタインデーを前に、阪神の百崎と中川が報道陣からチョコレートを贈られた。2月14日の思い出を問われると「小学校の時の本命チョコクッキーをランドセルに入れていたら、友だちに乗られて割れてしまって…」と百崎。中川は「もらえなかったし、あまり良い思い出はありませんね…」とうつむいた。ほろ苦い過去を明かした2人だが、チョコレートを手に「これでいいやん！」と、そろって笑顔を見せた。