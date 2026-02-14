俳優の南沙良（２３）が１３日、都内で行われた出口夏希とのＷ主演映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」の公開記念ティーチインつき舞台あいさつに登壇した。撮影秘話として「支度場所の目の前にイオンがあって。ガチャガチャの恐竜が多いんですよ。すごくいろんな種類があって、穴場でいいなと思っていました」と楽しげに回想。「大きくて強い凶暴なもの」が好きだといい「マッコウクジラとかに最近はまっている」と熱弁が