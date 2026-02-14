ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３２）が、テレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（４月４日スタート。土曜、後１１・００）で連続ドラマ初主演することが１３日、分かった。ヒロインを臼田あさ美（４１）が演じる。満を持して大役を務める舘様の役どころは、４００年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド。意外な役柄に「最初はいったい何を言っているんだ！？と思いました（笑）」と驚きつつも「こだわ