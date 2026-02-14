阪神・森下は、宜野座キャンプの室内練習場でストレッチやキャッチボール、ティー打撃などの自主練習で汗を流し、宮崎へ移動した。球場を離れる際にはチームメートや関係者と握手。WBCに向け、「気を引き締めて、ケガなく。タイガースを背負って行くので。良い報告ができればいい」と言葉に力を込めた。