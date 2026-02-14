阪神・ドラフト2位・谷端（日大）が、シートノックで初めて三塁の守備位置に就いた。これまでは二塁でノックを受けていたものの、佐藤輝の侍ジャパン合流に伴い、ポジションを移した。大学時代も二塁と三塁を主に守っており、「実戦で守っていないので硬さはあったけど、感覚は忘れていなかった」と納得の表情を浮かべた。佐藤輝が不在の間は大きなチャンスでもある。「内野にしろ、外野にしろ。与えられた仕事は100％でやりた