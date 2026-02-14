■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード男子ハーフパイプ決勝（日本時間14日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？男子ハーフパイプの決勝が行われ、2022年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）は連覇と4大会連続メダルは逃したが、2回目で大技・4回転半をメイクするなど大健闘し、7位入賞となった。3