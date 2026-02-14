大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が１３日、本場所全会場制覇に意欲を示した。綱とりが懸かる春場所（３月８日、エディオンアリーナ大阪）で偉業に挑戦する。昨年九州場所に続き、今年初場所を制し「夜の国技館の景色をオープンカーから見たかった」と振り返り「会場によって見える景色が違うので、全部味わってみたい」と残る大阪、名古屋での優勝を思い描いた。２２年４月にウクライナから来日。神戸で暮らし、関大な