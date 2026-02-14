■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード男子ハーフパイプ決勝（日本時間14日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？男子ハーフパイプの決勝が行われ、3大会連続五輪出場の戸塚優斗（24、ヨネックス）が悲願の金メダルを獲得、初出場の山田琉聖（19、専門学校JWSC）が銅メダルに輝き、日本勢がW表彰台を達成した。2大会連続