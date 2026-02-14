男子ハーフパイプ決勝技を決める戸塚優斗＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日の13日、スノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗（24）＝ヨネックス＝が金メダル、山田琉聖（19）＝チームJWSC＝が銅メダルを獲得した。前回北京五輪覇者の平野歩夢（27）＝TOKIOインカラミ＝に続き、2大会連続で日本勢が頂点に立った。神奈川県出身で2021年世界選手権覇者の戸塚は、五輪3度目の出場。北海道出身