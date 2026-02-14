阪神の佐藤輝明内野手（２６）が１３日、１４日から始まる侍ジャパンの合宿に向けて宮崎入りした。宮崎空港に姿を見せると、無数のフラッシュを浴びる。約１００人のファンから熱い声援を受ける中、オーラを漂わせてバスへと向かった。「頑張りまーす！」。いつもより声のトーンを上げて、合宿初日への強い意気込みを言葉に乗せた。１４、１５日には松井秀喜氏が侍ジャパンの激励のため訪問する。同じ右投げ左打ちのアーチス