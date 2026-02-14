＜PIFサウジ女子インターナショナル 3日目◇13日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇6803ヤード・パー72＞サウジアラビアで行われている欧州女子ツアー。賞金総額は450万ドル（約6億8850万円）と高額で、米国女子ツアーがオープンウィークということもあり、米ツアー勢も多く参戦。日本勢は4人が決勝へ進出している。【写真】竹田麗央＆岩井姉妹のドレス姿がかっこよすぎる件第3ラウンドを終え、4位からスタートした竹田麗央が1イーグ