ロッキーズ・菅野智之投手（36）が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州スコッツデールでのキャンプ2日目にブルペン入りし、変化球を交えて41球を投げた。登板後は「（感触は）悪くはなかったと思います」と語り、新天地でのアピールに加え、3月のWBCに向けて順調ぶりをみせた。紫色のユニホーム姿で右腕を振った。正捕手グッドマンが受ける中、制球良く直球、ツーシーム、スライダーに加え、鋭く落ちるスプリットがさえた。途