◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日スノーボード男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、五輪初出場の19歳、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得した。11日の予選はスイッチバックサイド・ダブルアーリーウープ・ロデオ900を繰り出して3位通過。決勝でも独創性あふれるパフォーマンスで92.00点をマークし、表彰台をつかみ取った。◇山田