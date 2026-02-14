2月14日（土）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）県道・・・球磨郡湯前町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合、手前で一