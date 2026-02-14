「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝は３回目に９１・００。「オッシャー！」と会心の演技も、メダルには届かなかった。決勝の１回目、スイッチバックサイドダブルコーク１４４０など高難度の技を成功。９０・００の高得点をたたき出し、「ヨッシャー」と雄たけび。１回目でトップ３独占の日本勢で３位に