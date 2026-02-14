NY株式13日（NY時間14:39）（日本時間04:39） ダウ平均49567.95（+115.97+0.23%） ナスダック22664.17（+67.02+0.30%） CME日経平均先物57655（大証終比：+665+1.15%） 欧州株式13日終値 英FT100 10446.35（+43.91+0.42%） 独DAX 24914.88（+62.19+0.25%） 仏CAC40 8311.74（-28.82-0.35%） 米国債利回り 2年債 3.412（-0.044） 10年債 4.054（-0.044） 30年債 4.695