レッドソックスのブレスローＧＭが１３日（日本時間１４日）、オンラインでメディアに対応。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に日本代表として参加する吉田正尚外野手（３２）について、２２日（同２３日）に、フロリダ州フォートマイヤーズのキャンプ地を一時離脱すると明かした。「あと１０日ほどで（キャンプを）離脱すると思う。きょうもＢＰ（打撃練習）で打席に入り、スイングした様子は良かったし、完璧