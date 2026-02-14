◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）が、２回目に９５・００点に記録して、金メダルを獲得した。表彰式で表彰台の一番上に立つと、目頭をおさえてうれし涙をこぼした。１９歳の山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）は、１、３回目に９２・００点で銅メダル。２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は３回目に９１・００点で