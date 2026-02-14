現地時間13日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で国際騎手招待競走「インターナショナルジョッキーズチャレンジ」が行われた。世界各国から選抜された男女7人ずつの計14人が参加し、計4レースでポイントを競う同シリーズ。JRAの戸崎圭太は4着、8着、4着、5着で合計10ポイント。総合7位となった。戸崎は「勝つことができなくて残念です。こういうレースに出られたことをうれしく思いますし、結果を出したかっ