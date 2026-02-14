◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(大会8日目/現地13日)日本代表から平野歩夢選手、平野流佳選手、山田琉聖選手、戸塚優斗選手の4人が決勝に臨み、戸塚選手が金メダル、山田選手が銅メダルを獲得しました。決勝は進出者12人が3回ずつ滑り、ベストスコアで順位を競います。1回目で山田選手(92.00.1位）、戸塚選手(91.00.2位）、平野流佳選手(90.00.3位)がそれぞれフルメイクし、3位まで