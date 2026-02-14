◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケートの男子フリースケーティング(FS)で4回転を4本中3本決め、170.11をマークした三浦佳生選手。演技後のインタビューに応じました。ショートプログラムで22位となった三浦選手。そんな中で迎えたFSを振り返り、「取り返しのつかない順位になってしまった以上は、切り替えて自分ができるパフォーマ