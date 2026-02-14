©ABCテレビ 大阪の谷町で、開店と同時にお客さんが次々と訪れる「らくだ坂納豆工房」は、手づくり納豆が評判の人気店。作っているのは、オーナーの伊戸川浩一さんと妻の敏江さんです。実は、現在は休業中の居酒屋も営む夫婦。地域の人に愛される“町の納豆屋さん”を目指しています。 ©ABCテレビ 絶えずお客さんが出入りする「らくだ坂納豆工房」の一番人気は、町の名前を冠した「谷町納豆」。1パック500