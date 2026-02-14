カタールの一大イベント「アミールスウォード・フェスティバル」は14日、首都ドーハのアルライヤン競馬場で開催4日間の最終日を迎え、3R・アミールトロフィーは7頭で争われる。日本馬は3頭。一昨年、昨年の同レース3着サトノグランツ（牡6＝友道）、昨年凱旋門賞5着以来のビザンチンドリーム（牡5＝坂口）、昨年京都大賞典覇者でジャパンC11着後はひと息入れて今季に備えたディープモンスター（牡8＝池江）が参戦する。昨年