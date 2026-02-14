Snow Man宮舘涼太が主演を務め、臼田あさみがヒロイン役を担当するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』が、4月4日より放送されることが決定した。 参考：『大奥』“定信”宮舘涼太が見せた2つの顔“お知保”森川葵は苦しみからようやく解放される 本作は、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドとアラフォーの働く女性が繰り広げるSFラブコメディ。