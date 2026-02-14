トッテナムが保有する韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクは今冬、イングランド２部ポーツマスへの期限付き移籍を切り上げ、同リーグで首位争いをするコベントリーへレンタルで加入した。だが、新天地で出場機会が得られていない。こうした状況に、韓国メディアは、現役時代はチェルシーの英雄だったフランク・ランパード監督への不満を露わにしている。『スポータルコリア』は「“韓国サッカーの未来“ヤン・ミンヒョクが屈辱、