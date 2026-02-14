14日の小倉ジャンプSに出走予定だったブリエヴェール（牡8＝小笠）が滞在先の小倉競馬場で12日に息を引き取った。所有するグリーンファーム愛馬会が公式サイトで発表した。12日に出馬投票を行ったが、その後にせん痛を発症し、病状が悪化したため、安楽死の措置が取られた。JRAは13日に同馬の出走取り消し（枠順確定前）を発表した。小倉ジャンプSは13頭で行われる。