昨年から侍ジャパンのオフィシャルパートナーを務める「TENTIAL」は、宮崎事前合宿でメイン球場となるサンマリン宮崎内にリカバリールームを提供すると発表した。選手はベッドチェアを自由に利用でき、仮眠、瞑想（めいそう）、ストレッチなど一連のリカバリーが可能。それぞれのスタイルでコンディションを整えられる。