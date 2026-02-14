日本ハムの北山が“お守り”を持ってWBCに挑む。沖縄・名護キャンプ期間中に妻から便箋3枚の手紙が届き生後2カ月になる子供の近況が書かれていた。「面白く書かれていたので、めちゃくちゃ笑いました。読んで元気をもらった。野球バッグに入れて頑張りたい」。家族のパワーを力に全力で腕を振る。