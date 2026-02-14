侍ジャパンのアドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュがプライベートジェットで宮崎入りした。小型機で宮崎空港に着陸し横付けされた車に乗り込んだ。今大会は大リーグと同様にサイン伝達機器「ピッチコム」や、投球間の時間制限「ピッチクロック」が採用される。井端監督は「全て経験しているピッチャー。感謝しかない。僕も聞きたいな」と語った。メジャー選手についても熟知する右腕は、14日の初日から最終日の24日ま