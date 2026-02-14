14日からの侍ジャパンの宮崎事前合宿に、元巨人の松井秀喜氏が激励のために訪れる。15日までの2日間で「井端監督やメンバーの皆さまがこれからの1カ月ちょっとの期間、素晴らしい時間を過ごせるよう応援するだけ」と話した。12日まで古巣・巨人の宮崎キャンプで臨時コーチを務めていた。ヤンキースで世界一に輝くなど外国人投手との対戦経験は豊富で、侍の打者陣は貴重な助言を得られるはずだ。