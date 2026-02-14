楽天新加入の前田健と内が楽天ファンの女性2人組からバレンタインチョコをもらい、笑顔を見せた。前田健は「カープで独身の時は百何個贈っていただきましたが、結婚した瞬間に10分の1ぐらいに減りました」と苦笑い。「メジャーでは男性が女性にあげるので、僕は妻にあげます」と明かした。